«Сочи, встречай Архангельский „Ледокол“!»

В минувшую субботу все трибуны Дворца спорта профсоюзов были переполнены. Сотни болельщиков пришли полюбоваться красивой игрой финального матча Ночной хоккейной лиги. На лед вышли Архангельский «Ледокол» и ХК «Вельск», именно эти команды стали финалистами в дивизионе «Любитель 18+. Лига Надежды».

В этом сезоне в матчах регионального этапа Ночной хоккейной лиги участвовали 13 команд. Пять из них играют в дивизионе «Любитель 40+». Другие восемь — в дивизионе «Любитель 18+. Лига Надежды».

Финальные игры НХЛ проводятся до двух побед. 25 марта состоялась первая финальная игра, которая была проведена в новом ледовом Дворце в посёлке Березник Устьянского района. По итогам встречи со счетом 6:2 победу одержал «Ледокол». Вторая встреча прошла в Архангельске, 31 марта во Дворце спорта профсоюзов.

С первых же минут игры Архангельский «Ледокол» продемонстрировал напористый и сильных характер игры. Одна за другой летели шайбы в ворота ХК «Вельск». Четыре шайбы успели забить архангелогородцы до терхминутного перерыва.

В середине игры скорость «Ледокола» снизилась, а напористость сменилась оборонительной тактикой. В этот момент ХК «Вельск» смогла несколько реабилитироваться и отыграть в ворота соперника 3 шайбы. Игра выдалась зрелищной и пощекотала нервы болельщикам. По итогам матча со счетом 5:3 победу одержал Архангельский «Ледокол». Это вторая победа у команды подряд. В мае «Ледокол» второй год подряд будет представлять наш регион в Финальном этапе VII всероссийского фестиваля «Ночной хоккейной лиги», куда съедутся победители региональных дивизионов.

«Мы весь год усиленно тренировались, чтобы подтвердить прошлогоднюю победу, — говорит Александр ЕРМИЛОВ, капитан команды «Ледокол». — Надеемся, что оправдали надежды. И будем стараться достойно представить нашу область в Сочи».

Победители были награждены кубком регионального этапа соревнований, золотые медали и путёвку на игры в Сочи. А от Архангельского речного порта лучшие игроки финала, которых назвали тренеры и сами команды, награждены премиями.

«Очень понравился матч. Обе команды играли достойно. «Вельск» показал характер, а «Ледокол» заставил понервничать, — делится впечатлениями Андрей РАЗГОВОРОВ, генеральный директор Архангельского речного порта. — Наше предприятие поддерживает команду «Ледокол», в ней играют и наши работники. Конечно, мы рады, что команда уже второй год подряд получает право играть в Сочи. Будем надеяться на дальнейший положительный результат».

Из дивизиона «Любитель +40» первое место заняла команда «Помор» из Архангельска. Вместе с «Ледоколом» в мае они отправятся в Сочи.