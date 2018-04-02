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Калининградец наказан за оскорбление фанатов «Зенита»
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Калининградец наказан за оскорбление фанатов «Зенита» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Болельщик калининградской «Балтики» наказан за оскорбление фанатов «Зенита-2». О наказании рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.
Инцидент произошел 4 марта во время матча команд в Калининграде. Несдержанный мужчина свою вину признал и даже раскаялся в содеянном.
Выяснилось, что мужчина не в первый раз попадается на таком правонарушении. Это стало отягчающим фактором при вынесении наказания.
По решению суда, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Ближайшие полгода он не может посещать официальные спортивные соревнования.
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