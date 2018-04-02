Калининградец наказан за оскорбление фанатов «Зенита»

Болельщик калининградской «Балтики» наказан за оскорбление фанатов «Зенита-2». О наказании рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Инцидент произошел 4 марта во время матча команд в Калининграде. Несдержанный мужчина свою вину признал и даже раскаялся в содеянном.

Выяснилось, что мужчина не в первый раз попадается на таком правонарушении. Это стало отягчающим фактором при вынесении наказания.

По решению суда, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Ближайшие полгода он не может посещать официальные спортивные соревнования.