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Михаил Меркулов: «Екатеринбург Арена» — очень хороший стадион, все здорово сделано
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Михаил Меркулов: «Екатеринбург Арена» — очень хороший стадион, все здорово сделано 

Советский спорт 2 часа назад
Защитник «Урала» Михаил Меркулов после матча 24-го тура премьер-лиги с «Рубином» (1:1) поделился впечатлениями от игры на «Екатеринбург Арене».
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью, Джанаев отразил пенальти
— Очень хороший стадион, — сказал Меркулов в интервью клубной пресс-службе. — Все очень здорово сделано. Всем понравилось. Жаль, что не выиграли.
— До реконструкции на стадионе «Центральный» «Урал» много проигрывал… — Не знаю историю. Но мы постараемся, чтобы теперь все было нормально.
— Что сегодня удалось противопоставить «Рубину»? — Считаю, что второй тайм у нас получился очень хороший. За счет дальних передач и своевременного подбора мы забирали мячи и проводили атаки вторым темпом.
Напомним, в первом тайме счет в матче открыл полузащитник «Рубина» Ивелин Попов, а после перерыва полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил ответный мяч.
Эта игра стала первой на «Екатеринбург Арене», которая примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
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