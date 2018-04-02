Михаил Меркулов: «Екатеринбург Арена» — очень хороший стадион, все здорово сделано

Защитник «Урала» Михаил Меркулов после матча 24-го тура премьер-лиги с «Рубином» (1:1) поделился впечатлениями от игры на «Екатеринбург Арене».

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— Очень хороший стадион, — сказал Меркулов в интервью клубной пресс-службе. — Все очень здорово сделано. Всем понравилось. Жаль, что не выиграли.

— До реконструкции на стадионе «Центральный» «Урал» много проигрывал… — Не знаю историю. Но мы постараемся, чтобы теперь все было нормально.

— Что сегодня удалось противопоставить «Рубину»? — Считаю, что второй тайм у нас получился очень хороший. За счет дальних передач и своевременного подбора мы забирали мячи и проводили атаки вторым темпом.

Эта игра стала первой на «Екатеринбург Арене», которая примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.