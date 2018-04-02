Виталий Шашков: «К игре со „Спартаком“ поле и стадион будут готовы» 

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о ходе подготовки к матчу 1/4 финала Кубка России, в котором самарцы примут "Спартак". Игра была запланирована на 28 февраля, но была перенесена из-за мороза.
— Каково состояние поля после вчерашнего снегопада?
— С полем у нас все отлично. Оно находится в хорошем состоянии. На время снегопада мы его накрывали, сегодня сняли пленку и проветриваем газон. Снега на поле нет. Также мы занимаемся расчисткой трибун. К игре все будет готово.
— «Спартак» проведет предыгровую тренировку на этом поле?
— Тренировка изначально не предполагалась. Нам сразу сказали, что команда прилетает вечером. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 4 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.