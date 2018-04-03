Ещё
Хоккеист «Трактора», выбивший зубы Артёму Лукоянову, отделался штрафом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист «Трактора», выбивший зубы Артёму Лукоянову, отделался штрафом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
20-летний нападающий хоккейного клуба «Трактор» Марсель Шолохов, выбивший несколько зубов Артёму Лукоянову из «Ак Барса», избежал дисквалификации, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе «чёрно-белых».
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Ак Барсом». На записи видно, как на 41 минуте встречи Шолохов в погоне за Лукояновым задел его клюшкой по голове, в результате чего тот упал на лёд. Как выяснилось, удар был такой силы, что у нападающего казанского клуба вылетело несколько зубов.
Так как в результате травмы крови не было, а губа не опухла, некоторые болельщики предположили, что хоккеист симулировал. На это Лукоянов заявил, что ему действительно было больно, правда, зубы были уже не коренными, а вставленными ранее.
В итоге за совершённый фол нападающий «чёрно-белых» был дисквалифицирован до конца игры. За высоко поднятую клюшку на Марселя Шолохова наложили большой и дисциплинарный (5+20) штрафы. Кроме того, хоккеист «Трактора» подвергнут и денежному штрафу, который согласно п. 1.4. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ составит от 50 до 70 тыс. рублей.
Напомним, челябинский хоккейный клуб уступил «Ак Барсу» во втором матче финальной серии Востока. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил, что «чёрно-белым» не хватает хладнокровия. Следующие два матча серии пройдут 3 и 5 апреля в Челябинске.
АиФ: последние новости
Неадекватная челябинка, бросавшаяся под машины, попала на видео ЧМ по танцам могут перенести в «Юность» из-за игр «Трактора» Основатель ватерпольного клуба «Уралочка» скончался на 59 году
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд16
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»4
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение