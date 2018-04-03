Хоккеист «Трактора», выбивший зубы Артёму Лукоянову, отделался штрафом

20-летний нападающий хоккейного клуба «Трактор» Марсель Шолохов, выбивший несколько зубов Артёму Лукоянову из «Ак Барса», избежал дисквалификации, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе «чёрно-белых».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Ак Барсом». На записи видно, как на 41 минуте встречи Шолохов в погоне за Лукояновым задел его клюшкой по голове, в результате чего тот упал на лёд. Как выяснилось, удар был такой силы, что у нападающего казанского клуба вылетело несколько зубов.

Так как в результате травмы крови не было, а губа не опухла, некоторые болельщики предположили, что хоккеист симулировал. На это Лукоянов заявил, что ему действительно было больно, правда, зубы были уже не коренными, а вставленными ранее.

В итоге за совершённый фол нападающий «чёрно-белых» был дисквалифицирован до конца игры. За высоко поднятую клюшку на Марселя Шолохова наложили большой и дисциплинарный (5+20) штрафы. Кроме того, хоккеист «Трактора» подвергнут и денежному штрафу, который согласно п. 1.4. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ составит от 50 до 70 тыс. рублей.

Напомним, челябинский хоккейный клуб уступил «Ак Барсу» во втором матче финальной серии Востока. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил, что «чёрно-белым» не хватает хладнокровия. Следующие два матча серии пройдут 3 и 5 апреля в Челябинске.