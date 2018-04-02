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КХЛ оштрафовала Шолохова, выбившего зубы Лукоянову
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КХЛ оштрафовала Шолохова, выбившего зубы Лукоянову 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
КХЛ вынесла санкции нападающему «Трактора» Марселю Шолохову за нарушение правил в гостевом втором матче финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» (3:4 ОТ, 0-2). Хоккеист нанес травму нападающему казанцев Артему Лукоянову, выбив ему несколько зубов.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Трактора» наказание по правилу 530 б (высоко поднятая клюшка) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут), а также согласно п.1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.
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