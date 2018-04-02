КХЛ оштрафовала Шолохова, выбившего зубы Лукоянову

КХЛ вынесла санкции нападающему «Трактора» Марселю Шолохову за нарушение правил в гостевом втором матче финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» (3:4 ОТ, 0-2). Хоккеист нанес травму нападающему казанцев Артему Лукоянову , выбив ему несколько зубов.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Трактора» наказание по правилу 530 б (высоко поднятая клюшка) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут), а также согласно п.1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.