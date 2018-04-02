«На фронте всякое бывало…». Спасение в лесу и цвет яблони

Ко Дню Победы АиФ-Югра открыла проект «На фронте всякое бывало… ». В каждой семье хранятся фронтовые истории — курьезные и героические. Поделитесь ими с нашими читателями. А открывают проект истории из старых блокнотов журналиста Альбины Глухих.

Спасение в лесу

Этот фронтовой случай произошел с сургутянкой, бывшим санинструктором Ларисой Ивановной Золотухиной. Курская битва закончилась нашей победой, но рассеянные и недобитые немцы огрызались сильными боями. Тот бой длился весь день. Действующей оставалась одна артиллерийская установка. Немцы прорвались. Командир приказал уходить по глубокому оврагу, с его левой стороны шли «тигры». У Золотухиной на руках — двое раненых. Становилось все темнее, помощи ждать неоткуда. Лошадь, которая везла повозку с ранеными, выпряглась и убежала. Лариса заплакала. И вдруг услышала негромкий, но отчетливый забористый русский мат, показавшийся ей музыкой, и она пошла на этот звук, стараясь не чавкать сапогами по раскисшей земле. И все же ее услышали — у остановившегося танка копошились трое мужчин. Они сразу схватились за оружие, но вместо врага увидели заплаканную грязнущую девушку в солдатской форме: «Сестренка, ты откуда?». Лариса объяснила, что неподалеку находятся двое раненых. Танкисты перенесли их из укрытия и доставили в медсанбат.

Когда цвели яблони

Воспоминания ханты-мансийца (фамилию его не нашла), он вспоминал земляков — однополчан Фомина, Судейкина, Латышева. «Тяжелораненым я попал в госпиталь. Оперировала меня красивая врач в звании майора. Отлежался я, восемнадцать лет мне. Постепенно стал подниматься. Однажды к нам с концертом приехала бригада артистов. Может, они были не настоящие артисты, а самодеятельность, не знаю. Хлопали им здорово, но больше всего аплодисментов доставалось молоденькой Маше, у нее были забавные косички и темные глаза. Подкараулил я ее, пригласил прогуляться. Она покосилась на мой костыль, но согласилась. Я рассказывал ей о севере, моей семье. Нам было так хорошо — весенний аромат, белый цвет яблонь… И вдруг навстречу мой доктор: „Больной, почему режим нарушаете после операции?“. Я не знаю, как лучше оправдаться: „Так ведь весна, товарищ военврач, посмотрите, как цветут яблони!“. Она взглянула на деревья, будто никогда их не видела, хлопнула рука об руку и пошла. Мы с Машей обменялись адресами, а после войны потеряли друг друга, но я иногда вспоминаю ту встречу возле яблонь и моего сурового врача».

От редакции: Фронтовые истории своей семьи присылайте на адрес korba@idnu.ru или по почте 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 46. Ваши истории будут опубликованы в газете и на сайте «АиФ-Югра». А авторы трех самых интересных историй получат в подарок редкое издание АиФ — «Детская книга войны», в которой собраны все найденные дневники детей войны.