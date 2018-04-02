Новый флешмоб: на собак надевают бумагу и делают вид, что рисуют

В последнее время в сети набирает популярность новый странный флешмоб, зародившийся в Южной Корее.

В твиттере и инстаграме появляются короткие видеозаписи, на которых хозяева домашних животных делают вид, что рисуют их. Для этого они надевают своим питомцам белые ватманы на шею и водят кисточкой на камеру, якобы прорисовывая глаза, контуры, иногда дотрагиваясь до шерсти.

Публикация от (@bichon_milli) 28 Мар 2018 в 6:28 PDT Популярностью в основном пользуются белые или черно-белые животные.

Публикация от YDADAAKIYUKI (@yj_dada) 28 Мар 2018 в 7:55 PDT Но и не только.

Публикация от Cookie & Cream (쿠키앤크림) (@cookie. s2.cream) 26 Мар 2018 в 7:52 PDT Для большей реалистичности хозяева иногда накладывают звук пишущего карандаша на задний план.

Публикация от (Charles) (@chulsoo_dog) 22 Мар 2018 в 3:39 PDT Или же добавляют забавную музыку.

Публикация от Dogs — Puppies — Friends (@yourdogsinsta) 21 Мар 2018 в 9:44 PDT Публикация от (@myjrt_gyudon) 8 Мар 2018 в 5:34 PST Но часто и сами питомцы аккомпанируют своим хозяевам.

Публикация от French Bulldog (@frenchies.1) 23 Мар 2018 в 2:29 PDT Кстати, неудачные дубли тоже попадают в сеть.

Another amazing artist

@mayapolarbear pic.twitter.com/xDfpxiAWUD

— (@zboah) 23 марта 2018 г. : bby_hari pic.twitter.com/MwFcueD1Wg

— Pomeranians (@pom_page) 23 марта 2018 г.

Все ролики появляются под хэштегами #dogdrawing, #petportrait, #animalart, #realisticart, #3ddrawing и другими.

Публикация от 강정아 (@jeongagang) 2 Апр 2018 в 1:43 PDT Публикация от Carolin Stratmann (@vitas_artworks) 23 Мар 2018 в 8:01 PDT Некоторые люди предпочитают «рисовать» не анфас, а профиль своих питомцев.

Публикация от ssoo (@shiba_mugen) 3 Мар 2018 в 6:24 PST Видеороликов с кошками в сети намного меньше, чем с собаками. Очевидно, их заставить участвовать во флешмобе оказалось не так просто.

Публикация от Just record. (@89astro_) 1 Апр 2018 в 5:55 PDT Ранее мы рассказывали про не менее странное увлечение в соцсетях. Девушки грызут лед разной формы, цвета и консистенции на камеру.