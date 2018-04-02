Костромичка завоевала «золото» на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике

В Туле прошло юношеское Первенство ЦФО России по спортивной гимнастике для девушек, а во Владимире — для юношей. В соревнованиях приняли участие талантливые костромские гимнасты, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Туле девочки выступали в возрастных категориях: «Девушки 9-12 лет» и «Юниорки 13-15 лет». Костромичка Сафина Богатикова стала победительницей в опорном прыжке. Костромич Борис Николаев показал лучший результат в личном первенстве по программе кандидатов в мастера спорта. Он занял 7 место в многоборье из 33 участников. В финальных же соревнованиях на кольцах Борис взял «серебро», а на опорном прыжке — «бронзу».