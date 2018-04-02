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Оланаре: Слуцкий часто шутил со мной, называя людоедом
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Оланаре: Слуцкий часто шутил со мной, называя людоедом 

RT на русском 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Нападающий пермского «Амкара» Аарон Оланаре рассказал о взаимоотношениях с тренерами ЦСКА во время его выступлений за московский клуб. «Я показывал все свои качества в самом начале карьеры в ЦСКА. До тех пор, пока не получил травму. А когда восстановился, у меня было не так много игрового времени, чтобы проявить себя. Вместо этого я постоянно сидел на скамейке или вообще наблюдал за игрой вне заявки. В таких случаях всё зависит от тренера. Он решает, чего хочет от тебя. Бывает, что его не устраивает твой уровень, стиль твоей игры, он хочет от тебя большего. Из-за этого я и решил покинуть ЦСКА», — приводит слова Оланаре Sport24.
Он отметил, что во времена когда клуб тренировал Леонид Слуцкий атмосфера была более позитивной.
«Это свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?», — добавил футболист.
Оланаре выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2018 году на правах аренды до конца сезона 23-летний нигериец стал игроком «Амкара».
Ранее в РФПЛ не исключили, что «Амкар» сможет вернуть лицензию на проведение матчей без замены газона на стадионе.
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