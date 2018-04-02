Владимир Путин наградил спортсменов «КАМАЗ-мастера»

Владимир Путин наградил пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева орденом Почета. Российский гонщик трижды побеждал на престижном международном ралли-марафоне «Дакар» — в 2013, 2017 и 2018 годах. Помимо Эдуарда Николаева, государственной наградой отмечен и другой участник команды «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Согласно указу президента от 26.03.2018 № 118 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников удостоены государственных наград «за большой вклад в победу команды „КАМАЗ-мастер“ в международных ралли-марафонах „Дакар-2017“ и „Африка Эко Рейс-2017“.

Кроме них, награды получили и другие сотрудники компании „КАМАЗ-Автоспорт“: начальник бюро обеспечения производства конструкторско-технологического отдела Вячеслав Мизюкаев и слесарь по ремонту автомобилей производственного цеха Сергей Никитин отмечены медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени.

Медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, помимо Дмитрия Сотникова, удостоены начальник производственного цеха Станислав Погожих и начальник конструкторского бюро конструкторско-технологического отдела Евгений Яковлев