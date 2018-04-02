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Владимир Путин наградил спортсменов «КАМАЗ-мастера»
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Владимир Путин наградил спортсменов «КАМАЗ-мастера» 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
На фото (слева направо): Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников
Владимир Путин наградил пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева орденом Почета. Российский гонщик трижды побеждал на престижном международном ралли-марафоне «Дакар» — в 2013, 2017 и 2018 годах. Помимо Эдуарда Николаева, государственной наградой отмечен и другой участник команды «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Согласно указу президента от 26.03.2018 № 118 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников удостоены государственных наград «за большой вклад в победу команды „КАМАЗ-мастер“ в международных ралли-марафонах „Дакар-2017“ и „Африка Эко Рейс-2017“.
Кроме них, награды получили и другие сотрудники компании „КАМАЗ-Автоспорт“: начальник бюро обеспечения производства конструкторско-технологического отдела Вячеслав Мизюкаев и слесарь по ремонту автомобилей производственного цеха Сергей Никитин отмечены медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени.
Медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, помимо Дмитрия Сотникова, удостоены начальник производственного цеха Станислав Погожих и начальник конструкторского бюро конструкторско-технологического отдела Евгений Яковлев.
Напомним, ранее орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени „за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность“ был награжден и руководитель гоночной команды „КАМАЗ-мастер“, семикратный победитель ралли „Дакар“ в классе грузовиков Владимир Чагин.
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