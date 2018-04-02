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«Омский велотрек» в четвертый раз принял участников Кубка России
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«Омский велотрек» в четвертый раз принял участников Кубка России 

Советский спорт 2 часа назад
У женщин завидный КПД, несмотря на простуду, показала самарская гонщица Алёна Зотеева. У мужчин зажгли лидеры омского «спринта» и «темпа» Евгений Калмыков и Виктор Подойников.
Всё богатство трековых дисциплин в нашем городе можно было наблюдать с 27 по 30 марта. «Омский велотрек» принимал три больших старта — Кубок России, первенство России и соревнования «Индея-спринт». К сожалению, по финансовым и иным причинам наш Кубок недосчитался нескольких изначально заявленных регионов. В итоге в заездах приняли участие омичи (64 человека), представители Удмуртии (10), Свердловской (9), Кемеровской (1) и Самарской областей (1).
Об открытии Кубка и его первых чемпионах — самарской гонщице Алёне Зотеевой и омиче Никите Киржайкине — можно прочитать в этом релизе. Оставшиеся гонки в зачет Кубка России участники проехали 28 марта. В этот день выяснилось, что конкурентов у участницы первенства Европы, мастера спорта на шоссе и на треке Зотеевой у нас в Омске нет. Даже будучи простуженной, Алёна выиграла все 4 гонки, входившие в зачет «омниума» — трекового многоборья. Для этого самарка последовательно покорила скретч, гонку темпо, гонку с выбыванием и по очкам. Призерами Кубка России по сумме баллов также стали Виктория Гришечко (Омская область) и Алёна Удалова (Свердловская область).
— В Омск я ехала за конкуренцией, но на старт омниума вышло всего 6 человек, — отметила Алёна Зотеева. — Обидно, что люди не доехали. В том числе самарская команда. После выезда на юг мы отработали шоссейную гонку в Адыгее под холодным дождем. Многие простыли. Я тоже чувствую себя не оптимально, но решила выступить. В Омске очень хороший сервис и я обязательно вернусь сюда для подготовки к чемпионату России по треку в Санкт-Петербурге. Другая важная цель — шоссейный чемпионат страны в Курске.
Единственная медаль Кубка, которую соперницы спасли от посягательств Зотеевой — награда за гит с места на 200 метров. Спринт — совсем другая тема. На эту территорию самарская гонщица не заходила и победу одержала Александра Коновалова из Удмуртии. Второе и третье место взяли омичка Анастасия Паско и Гульнара Файзулина (Свердловская область).
У мужчин победу в гите, где участвовало 11 человек, одержал признанный лидер омского спринта — Евгений Калмыков. Молодые омичи Иван Коробейников и Кирилл Белокопытов составили ему компанию на пьедестале.
В «омниуме» на старт вышло уже 18 человек, а победителем Кубка России стал Виктор Подойников (164 очка). Омский темповик-универсал сумел повторить достижение Зотеевой, одержав победы во всех 4-х гонках многоборья. До призовых мест «омниума» также добрались хозяева трека Никита Киржайкин (134) и Родион Раевский (125).
— После этих побед мое участие в соревнованиях заканчивается. Дальше будут спринты, их я уже не еду, — рассказал Виктор Подойников. — Гонки показали, что соперники, которые могли проявить себя лучше омичей, на Кубок не приехали. Но, надеюсь, мы и без этого будем с каждым разом ближе к тому, чтобы оказывать конкуренцию Москве и Питеру. Любая гонка полезнее, чем самая эффективная тренировка.
В рамках заездов «Индея-спринт» победы 29 и 30 марта одержали: в спринте у юношей, девушек и мужчин — Андрей Шевцов (Кемеровская), Дарья Браун и Евгений Калмыков (оба — Омская). В командной гонке преследования отличилась омская четверка Репин-Ефименко-Сорокин-Крупенников, а у женщин — Файзулина, Слободчикова, Удалова, Бурава (Свердловская). В кейрине победили Андрей Шевцов (юноши), Ксения Семенцова (юниорки, Удмуртия) и вновь Евгений Калмыков.
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