Танцевальная неделя прошла в клубе «Огонек» на Зеленоградской

С 26 по 30 марта в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино, прошла танцевальная неделя «Все танцы хороши — выбирай от души», в рамках которой были проведены мастер-классы по разнообразным танцевальным направлениям. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Танец — один из самых древних, зрелищных видов искусств, ведущая роль в котором отдаётся движениям человеческого тела. Посредством пластики танцоры выражают свои эмоции, мысли и переживания», — говорится на сайте клуба.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, дом 33А. (то)