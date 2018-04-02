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Танцевальная неделя прошла в клубе «Огонек» на Зеленоградской
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Танцевальная неделя прошла в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
С 26 по 30 марта в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино, прошла танцевальная неделя «Все танцы хороши — выбирай от души», в рамках которой были проведены мастер-классы по разнообразным танцевальным направлениям. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Танец — один из самых древних, зрелищных видов искусств, ведущая роль в котором отдаётся движениям человеческого тела. Посредством пластики танцоры выражают свои эмоции, мысли и переживания», — говорится на сайте клуба.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, дом 33А. (то)
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