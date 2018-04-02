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Клопп: «У Гвардиолы всегда были превосходные команды»
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Клопп: «У Гвардиолы всегда были превосходные команды» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал, за счет чего его команда может обыграть «горожан». Также специалист 4 апреля надеется на поддержку трибун «Энфилда».
"Наша игра в атаке, наш высокий прессинг доставляют соперникам проблемы. Если у нас будет получаться, «Сити» столкнется с трудностями. Думаю, за этими играми будет наблюдать много тренеров по всему миру. Чтобы найти решение, как эффективно играть в обороне и при этом быть опасными в атаке против топ-команд вроде «Барселоны» и «Ман Сити». Будет интересно. Нет гарантий, что это сработает. В итоге все решают парни на поле.
Атмосфера? Она невероятно важна! Счастлив, что оказался здесь. У нас уже были великолепные еврокубковые вечера, и это потрясающе. Сейчас нас ждет еще один фантастический матч. Впрочем, одной поддержки трибун будет мало.
У Гвардиолы всегда были превосходные команды, которые принимают отличные решения. В «Барселоне» у него были Хави, Иньеста, Бускетс, Лионель Месси и так далее. И это только творческие игроки той «Барсы». В «Баварии» у него тоже подобрались фантастические футболисты, принимавшие множество прекрасных решений на поле. Сейчас у него есть Гюнгодан, Сильва, Агуэро, Сане, Стерлинг и Габриэл Жезус. Необыкновенные игроки", — заявил Клопп.
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