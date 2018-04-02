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Ловрен: «Клопп сказал, что я могу стать одним из лучших в мире»
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Ловрен: «Клопп сказал, что я могу стать одним из лучших в мире» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что пользуется полным доверием Юргена Клоппа.
В этом сезоне Ловрен часто подвергается критике за грубые ошибки. Так, в матче первого круга против «Тоттенхэма» хорватский защитник был заменён ещё по ходу первого тайма.
"Когда Клопп заменил меня в матче с «Тоттенхэмом», я был взбешён. Но через несколько дней он пригласил меня для беседы. Я ждал ответов, но Клопп говорил позитивные вещи. Он сказал: «Если ты будешь думать о себе так, как думаю о тебе я, то сможешь стать одним из лучших футболистов в мире».
В некоторые моменты моя уверенность просто исчезает. Но Клопп верит в меня, понимаете? А я верю в него.
Все допускают ошибки, но я провожу один плохой матч из восемнадцати, и все сразу же указывают на меня. Я этого не заслуживаю. Когда мы обыграли «Порту» 5:0, никто не говорил о моей роли. Некоторые люди не видят, как ты пытаешься отреагировать на неудачный матч, а просто ждут твоей следующей ошибки", — сказал Ловрен в интервью The Times.
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