Ловрен: «Клопп сказал, что я могу стать одним из лучших в мире»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что пользуется полным доверием Юргена Клоппа

В этом сезоне Ловрен часто подвергается критике за грубые ошибки. Так, в матче первого круга против «Тоттенхэма» хорватский защитник был заменён ещё по ходу первого тайма.

"Когда Клопп заменил меня в матче с «Тоттенхэмом», я был взбешён. Но через несколько дней он пригласил меня для беседы. Я ждал ответов, но Клопп говорил позитивные вещи. Он сказал: «Если ты будешь думать о себе так, как думаю о тебе я, то сможешь стать одним из лучших футболистов в мире».

В некоторые моменты моя уверенность просто исчезает. Но Клопп верит в меня, понимаете? А я верю в него.