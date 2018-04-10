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Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть у «Ромы» и в ответном матче
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Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть у «Ромы» и в ответном матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона», который пройдёт сегодня, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 4:1. Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на гостей за 1.62. Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 4.75. Поставить на ничью можно за 4.50. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.60. Коэффициент на разгромную победу гостей — 4.40. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.80) и Луис Суарес (1.95).
Ставки на проход «Ромы» принимаются за 30.0, а на проход «Барселоны» — за 1.01.
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