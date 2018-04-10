Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть у «Ромы» и в ответном матче

Ставки на проход «Ромы» принимаются за 30.0, а на проход «Барселоны» — за 1.01.

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