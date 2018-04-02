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В Ростовской области начали аккредитацию такси к ЧМ-2018
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В Ростовской области начали аккредитацию такси к ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Добровольную аккредитацию компаний такси для организации перевозок во время чемпионата мира по футболу начали в Ростовской области с понедельника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минтранса.
"Аккредитация началась, будет осуществляться без взимания платы. Для получения добровольной аккредитации перевозчик подает в министерство заявку на добровольную аккредитацию и документы, указанные в утвержденном постановлении", — пояснила собеседница агентства, добавив, что пока заявок от водителей не поступало.
По данным регионального министерства, среди требований, которые будут предъявлять к таксомоторным компаниям для получения аккредитации и перевозки пассажиров к стадиону «Ростов-Арена» — возможность безналичной оплаты и наличие диспетчеров со знанием английского языка.
Экологический класс автомобиля должен быть не ниже четвертого года выпуска — не ранее 2014 года, обязательно наличие кондиционера или системы климат-контроля, интернет— сайта или мобильного приложения. Среди условий также — наличие детского удерживающего устройства. Аккредитацию смогут получить только автомобили белых и желтых цветов.
Аккредитация должна помочь улучшить качество и безопасность услуг такси и уберечь болельщиков и туристов от нечестных водителей и переплат за поездки, уверены власти.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов. В Ростове-на-Дону пройдут пять встреч: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.
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