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В окружном конкурсе воспитателей соревнуются 11 конкурсантов
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В окружном конкурсе воспитателей соревнуются 11 конкурсантов 

ГТРК «Ямал» 1 час назад
Пять финалистов будут определены после первого тура, комиссия оценит презентацию и педагогическое мероприятие с детьми. Стаж работы участницы из Салехарда Елены Мардановой 33 года. Опыт и профессионализм дают ей чувство уверенности во время испытаний. Педагог быстро находит подход к детям, которые видят ее впервые. Поднимает им эмоциональный настрой, в игровой форме доносит новые знания. Дети на занятиях вели себя просто великолепно! Они показали очень хорошие знания, были активны, внимательны, глазки у них сверкали, светились, им было очень-очень интересно, — говорит Елена Марданова, участница конкурса, г. Салехард. Второй тур конкурса включает в себя проведение мастер-классов, лекций и ток-шоу на тему Педагогический разговор. Имена победителей конкурса и тех, кто будет защищать честь Ямала на федеральном уровне, узнаем 5 апреля.
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ГТРК «Ямал»: последние новости
В Салехарде теперь можно выучиться на пилота Ямальские спортсмены вернулись с Арктических зимних игр, где завоевала 51 золотую медаль! Среди тазовских кочевников выбирали самую дружную и работящую семью
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