В окружном конкурсе воспитателей соревнуются 11 конкурсантов

Пять финалистов будут определены после первого тура, комиссия оценит презентацию и педагогическое мероприятие с детьми. Стаж работы участницы из Салехарда Елены Мардановой 33 года. Опыт и профессионализм дают ей чувство уверенности во время испытаний. Педагог быстро находит подход к детям, которые видят ее впервые. Поднимает им эмоциональный настрой, в игровой форме доносит новые знания. Дети на занятиях вели себя просто великолепно! Они показали очень хорошие знания, были активны, внимательны, глазки у них сверкали, светились, им было очень-очень интересно, — говорит Елена Марданова, участница конкурса, г. Салехард. Второй тур конкурса включает в себя проведение мастер-классов, лекций и ток-шоу на тему Педагогический разговор. Имена победителей конкурса и тех, кто будет защищать честь Ямала на федеральном уровне, узнаем 5 апреля.

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