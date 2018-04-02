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Аарон Оланаре: Худший момент в карьере — обратная замена в матче с «Янг Бойз»
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Аарон Оланаре: Худший момент в карьере — обратная замена в матче с «Янг Бойз» 

Советский спорт 2 часа назад
В квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0) Оланаре вышел на поле на 54-й минуте, но уже на 90-й был заменен.
«Это худший момент в карьере. Обратная замена — это очень плохо. Такое со мной случилось впервые. Никогда этого не забуду. За что на поле ругался Дзагоев? Мы столкнулись. В футболе такое происходит, это нормально. Как тут будешь довольным?», — приводит слова Оланаре Sport24.ru.
На данный момент нигерийский нападающий выступает на правах аренды в «Амкаре». За пермский клуб Оланаре провел три матча и забил два гола.
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