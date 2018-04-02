Юрген Клопп: «Команды Гвардьолы всегда были лучше моих»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отдал должное наставнику соперников — Хосепу Гвардьоле. Вместе с тем, немецкий специалист отметил, что разница в уровне между его командой и соперником незначительна, в отличие от времени, когда они работали в дортмундской «Боруссии» и «Баварии» соответственно.

— У Гвардьолы всегда были превосходные команды, которые принимают отличные решения, — цитирует пресс-служба УЕФА . — В «Барселоне» у него были Хави, Иниеста, Бускетс, Лионель Месси и так далее. И это только творческие игроки той «Барсы». В «Баварии» у него тоже подобрались фантастические футболисты, принимавшие множество прекрасных решений на поле. Сейчас у него есть Гюнгодан, Сильва, Агуэро, Сане, Стерлинг и Габриэл Жезус . Необыкновенные игроки.

Игра по позициям важна, но это не черная магия. Нет ничего необычного в том, что крайние защитники смещаются в центр. Даже когда футболисты находятся на своих позициях, они каждую милисекунду двигаются, чтобы предложить себя. И когда они открываются, на первый план выходят их индивидуальные качества.

Соперник умело играет по позициям, футболисты знают, что происходит вокруг них, хорошо ориентируются и могут отдать пас в следующую зону. Вот что делает эту команду выдающейся. А если нет возможности сделать передачу, они все равно продвигаются вперед за счет скорости и создают тем самым свободные зоны на флангах.

Мой «гегенпрессинг» и прессинг Гвардьолы? Большой разницы нет. Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Взять «Манчестер Сити». В премьер-лиге у них гораздо больше очков, чем у нас. Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли «Боруссию» и «Баварию» соответственно, она была огромной.

А когда он тренировал «Барселону», я был в «Майнце», и это вообще совершенно разные ситуации. Они владели мячом столько, сколько я не владел за всю карьеру! Они всегда оставались командой мирового класса, а нам постоянно надо было в чем-то прибавлять. Чем больше владеешь мячом, тем меньше нужно беспокоиться о том, что делать, когда мяч у соперника.

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.