Евгений Ловчев: «Общество „Спартак“ умерло. Начинаем его возрождать» 

Евгений Ловчев, ставший недавно новым председателем общества Международного физкультурно-спортивного общества "Спартак" имени Н. П. Старостина, в ходе пресс-конференции в здании ОКР рассказал, почему решил занять этот пост.
— Я пришел к этому, когда понял, какое безобразие творится, — сказал Ловчев. — Великое общество, созданное в 1935 году братьями Старостиными, по сути умерло. Все-таки футбольный и хоккейный клуб — это отдельные структуры. О чем говорить, если были бизнесмены, готовые вкладывать деньги в производство продукции со спартаковской символикой, но выяснилось, что прав на товарные знаки у российского «Спартака» нет. Анна Алешина в конце своего правления организовала фонд, учредителем которого стал ее сын, и этому фонды были отчуждены права на товарные знаки. В старом здании общества были выломаны двери, вынесены документы… На бумаге можно написать что угодно, но по факту можно сказать, что общества «Спартака» как такового сегодня не существует. Но согласно решению Минюста я стал новым председателем и теперь мы начинаем возрождение. (Филипп ПАПЕНКОВ)