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Евгений Ловчев: Такие голы, как от «Анжи», влияют решение
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Евгений Ловчев: Такие голы, как от «Анжи», влияют решение 

Советский спорт 2 часа назад
— Когда меня назначили главным тренером сборной России по мини-футболу, журналист на пресс-конференции меня поздравил с назначением. На что я ответил, что поздравлять не с чем, сегодня начался отчет до момента моего увольнения.
Что сказать, в работе тренера все определяет результат. «Краснодар» шел на втором месте, но затем было домашнее поражение от «Уфы». А вчера гол на последней минуте от «Анжи». И команда уже скатилась на пятое место. Все это влияет на принятие решений владельцем клуба.
— Многие отмечают, что и содержательной игры команда тоже не показывала. — Так и есть. Лучший футбол «Краснодар» показывал при Кононове. А сейчас почти все те же футболисты в составе — они постаревшие. Я не вижу в их игре какого-то азарта. Надо было двигаться вперед, обновлять состав, а не делать ставку на этих же людей, которые показывали лучший футбол несколько лет назад.
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