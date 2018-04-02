В Нижнем Новгороде планируют поддерживать развитие конькобежного спорта

Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на встрече с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане.

Мэр сообщил, что на этот год намечена подготовка проекта и получение заключения госэкспертизы на строительство нового легкоатлетического стадиона на базе КСДЮСШОР №1 в Автозаводском районе. Кроме того, рассматривается вопрос о ремонте чаши стадиона «Труд», где также занимаются конькобежцы.

Наталье Ворониной глава города вручил благодарность главы города и памятный подарок.