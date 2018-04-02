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В Нижнем Новгороде планируют поддерживать развитие конькобежного спорта
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В Нижнем Новгороде планируют поддерживать развитие конькобежного спорта 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на встрече с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане.
Мэр сообщил, что на этот год намечена подготовка проекта и получение заключения госэкспертизы на строительство нового легкоатлетического стадиона на базе КСДЮСШОР №1 в Автозаводском районе. Кроме того, рассматривается вопрос о ремонте чаши стадиона «Труд», где также занимаются конькобежцы.
Напомним, на Олимпиаде Наталья Воронина финишировала третьей, пропустив вперед лишь легендарных Мартину Сабликову и Эсме Виссер, повторив триумф легендарной нижегородской конькобежки Татьяны Авериной, которая получила медаль в Инсбруке в 1976 году. Медаль Ворониной стала восьмой в копилке российской сборной на играх в Пхенчхане.
Наталье Ворониной глава города вручил благодарность главы города и памятный подарок.
«Я испытываю искреннюю гордость за наш город и за страну, потому что нижегородка Наталья Воронина на очень сложной Олимпиаде, с очень сложной атмосферой, только за счет силы воли сумела завоевать призовое место», — сказал Владимир Панов, отметив, что важно сохранить коллектив тренеров, которые на сегодняшний день являются золотым фондом.
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