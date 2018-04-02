В Калининграде завершился отборочный этап по киберфутболу

В Калининграде завершился отборочный этап Кубка России по интерактивному футболу. Заявку на турнир в рамках «Лиги Балтики» подали 80 игроков. До решающих матчей добрались геймеры, чей общий игровой стаж составляет 100 лет.

На кону в турнире по виртуальному футболу стояли вполне реальные призы и подарки: путёвка на чемпионат России в придачу к нему комплект формы «Балтики» и билеты на домашний поединок нашей команды с «Химками». Киберфутбольное сообщество региона на самом деле не такое большое, все игроки знакомы, часто играют по сети. Но некоторые увидели друг друга офлайн впервые только сейчас.

Год назад Роман Атаманчук в финале аналогичного турнира уступил Артёму Ракитянскому. Поэтому жаждал реванша. Судьба свела старых соперников в полуфинале. Но итог нового противостояния оказался прежним 2:1 в пользу Ракитянского.

В финале действующий чемпион области встретился с легендой калининградского киберфутбола Александром Рощаниковым. За его плечами победы не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Правда, несколько последних лет он больше увлекался игрой «вживую» — защищает ворота любительской команды «Пищевик».

«Лига Балтики» стала для него серьёзным мотиватором снова взять джойстик в руки. Как оказалось, старая школа доминирует и на компьютерных полях. Победа 2:1 и теперь Александр Рощаников будет представлять «Балтику» на чемпионате России.