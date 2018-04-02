Две девушки из Нижнего Новгорода претендуют на корону «Мисс Россия» 

На корону самой красивой девушки страны сейчас претендуют 50 красавиц из разных городов России. Две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород-2017» — Краса Нижнего Новгорода — 2017» Мария Мартышко и Мисс Нижегородская Губерния-2017 Анастасия Шиканова.
20-летняя Мария Мартышко — студентка третьего курса Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, будущий юрист, недавно завоевала титул «Первая вице-мисс» на конкурсе «Краса России», а также покорила там главных спонсоров и получила самый большой денежный приз. Девушка увлекается экстремальными видами спорта и росписью по дереву.
Анастасия Шиканова — выпускница гимназии № 17, «золотая» медалистка. Девушка увлекается изучением иностранных языков, волонтерством — помогает в подготовке к ЕГЭ, а также спортом: плаванием и горными лыжами.
NN.RU уже знакомил читателей с девушками во время их участия в «Мисс Нижний Новгород».