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Две девушки из Нижнего Новгорода претендуют на корону «Мисс Россия»
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Две девушки из Нижнего Новгорода претендуют на корону «Мисс Россия» 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
На корону самой красивой девушки страны сейчас претендуют 50 красавиц из разных городов России. Две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород-2017» — Краса Нижнего Новгорода — 2017» Мария Мартышко и Мисс Нижегородская Губерния-2017 Анастасия Шиканова.
20-летняя Мария Мартышко — студентка третьего курса Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, будущий юрист, недавно завоевала титул «Первая вице-мисс» на конкурсе «Краса России», а также покорила там главных спонсоров и получила самый большой денежный приз. Девушка увлекается экстремальными видами спорта и росписью по дереву.
Анастасия Шиканова — выпускница гимназии № 17, «золотая» медалистка. Девушка увлекается изучением иностранных языков, волонтерством — помогает в подготовке к ЕГЭ, а также спортом: плаванием и горными лыжами.
NN.RU уже знакомил читателей с девушками во время их участия в «Мисс Нижний Новгород».
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