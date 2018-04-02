Гари Невилл поделился мнением о будущем Конте в «Челси»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что Антонио Конте покинет «Челси» по окончанию сезона.

"Не думаю, что он останется здесь в следующем сезоне. Эта мысль не покидала в течение шести-семи месяцев. Не то чтобы его здесь не хотели видеть или кто-то считал его достижения недостаточными, просто такова специфика работы здесь. Если сезон получился немного слабее предыдущего, ты уходишь.

Все заканчивается беспорядком, пресс-конференции превращаются в зал заседаний, где все настроены против тренера. Такое случалось в Англии множество раз" — приводит слова Невилла Sky Sports.