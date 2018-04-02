Перечень спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе Москве в период с 30 марта по 15 апреля 2018 г.

№

п/п Мероприятие

Дата, время

Место проведения, адрес

Кол-во участников

Ближайшая станция метро

Международные

1 Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

31.03.

Начало:

16.00 часов

«СК «Олимпийский»,

Олимпийский проспект,

д. 16, стр. 2 20 000 М. Проспект Мира

Управа Мещанского района

2 Командный чемпионат мира по теннису «Кубок Дэвиса» среди мужских сборных команд

6.04. -7.04.

Начало:

6.04. — 16.00 часов;

7.04. — 14.00 часов.

МСА «Лужники»,

ул. Лужники, д. 24 200 М. Спортивная

М. Лужники

Лужники (МЦК)

Управа района Хамовники

Российские

3 Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье) среди мужчин и женщин

28.03. — 30.03.

ГБУ «Спортивный комплекс „Крылатское“ Москомспорта,

ул. Крылатская, д.16 300 М. Крылатское

Управа района Крылатское

Городские

4 Чемпионат Москвы по шахматам, финал среди мужчин

24.03. — 1.04.

РГСУ,

ул. В. Пика, д. 4 300 Улица Сергея Эйзенштейна

Управа района Ростокино

5 Первенство Москвы по шахматам среди юниоров и юниорок до 21 года

24.03. — 1.04.

РГСУ,

ул. В. Пика, д. 4 200 Улица Сергея Эйзенштейна

Управа района Ростокино

6 XXXVIII Выставка — фестиваль детского досуга и творчества

»Мир спорта и игр — «Спортлэнд»

29.03. — 1.04.

Павильон № 69 ВДНХ,

пр. Мира, 119, стр. 69 500 М. ВДНХ

Управа района Останкинский

7 Чемпионат Москвы по дартс среди мужчин и женщин

31.03. — 1.04.

Спортивно-досуговый центр «Мир»,

ул. Ташкентская, д.33, к. 2 150 М. Кузьминки

Управа района Выхино-Жулебино

8 Чемпионата Москвы

по пулевой стрельбе (стрельба из малокалиберного оружия) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 21 года

2.04. — 6.04.

Тир НОУ «Центр»

ул. Спартаковская, д. 2А, стр. 2 200 М. Бауманская

Управа Басманного района

9 III Этап Кубка Москвы по плаванию (25м) среди юношей 11-12 лет и девушек 9-10 лет 3.04 — 4.04 ГБУ «Спортивная школа № 77» Москомспорта, Керамический пр-д, д. 61, корп. 3 100 М. Селигерская

Управа района Восточное Дегунино

10 Первенство Москвы по легкой атлетике по программе «Детская легкая атлетика ИААФ»

5.04.

ОЦ им. бр. Знаменских,

ул. Стромынка, 4 80 М. Сокольники

Управа района Сокольники

11 Соревнования на призы ЗМС Хлебниковой С. А и Петрусевой Н. А. по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13 лет и моложе

5.04. — 6.04.

ГБУ «Спортивный комплекс „Крылатское“ Москомспорта,

ул. Крылатская, д.16 100 М. Крылатское

Управа района Крылатское

12 Первенство Москвы по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет 6.04. — 7.04.

ГБУ „Спортивная школа №101 „Тушино“ Москомспорта,

ул. Вилиса Лациса, д. 20 100 М. Планерная

Управа района Северное Тушино

13 Чемпионат России по футболу.

«Тосно»

01.04 Стадион

«Открытие Арена»

45 360 М. Спартак

Управа района Покровское-Стрешнево

14 Лига Европы УЕФА ПФК «ЦСКА» -«Арсенал»

12.04 Стадион

«Арена ЦСКА»

30 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

15 Чемпионат России по футболу. ПФК «ЦСКА» -«Динамо Москва»

09.04 Стадион

«Арена ЦСКА»

30 000 М. ЦСКА

Управа Хорошёвского района

16 Концерт группы «RAINBOW»

с Ричи Блэкмором

08.04 «СК «Олимпийский»,

Олимпийский проспект,

д. 16, стр. 2 35 000 М. Проспект Мира

Управа Мещанского района

17 Бизнес-конференция АМОКОНФ

«Трафик. Заявки. Продажи»

04.04 «СК «Олимпийский»,

Олимпийский проспект,

д. 16, стр. 2 25 000 М. Проспект Мира

Управа Мещанского района

18 Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

31.03 «СК «Олимпийский»,

Олимпийский проспект,

д. 16, стр. 2 20 000 М. Проспект Мира

Управа Мещанского района

19 Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар»

07.04—

15.04 Манежная пл.,

Тверская ул.,

пл. Революции,

Тверской бульвар,

Новый Арбат,

Камергерский пер.,

Климентовский пер.

Более 100 000 М. Охотный ряд,

М. Пушкинская

М. Тверская

Управа Тверского района

М. Арбатская

Управа района Арбат

М. Новокузнецкая

Управа района Замоскворечье