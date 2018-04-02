Вице-премьер РФ Виталий Мутко связал поведение нападающего «Краснодара» Федора Смолова в концовке матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) с неудовлетворенностью собственной игрой. Форвард «быков», покинув поле, нецензурно выругался — этот эпизод попал в эфир. После игры футболист извинился за свое поведение в Твиттере.
— Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился, — цитирует ТАСС Мутко. — Федя — большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает, думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам. Но держаться все равно нужно, он — лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает.
Как стало известно «СЭ», КДК РФС по состоянию на понедельник, 2 апреля, не планирует рассматривать инцидент с участием Смолова. Ранее «Спорт день за днем» сообщил, что нападающий может быть дисквалифицирован из-за случившегося. Таким образом, он бы пропустил матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита".