Два первых в новом сезоне янтарных самородка добыли под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. / ТАСС /. Два янтарных самородка весом 1 килограмм 60 граммов и 1 килограмм 120 граммов обнаружили работники Калининградского янтарного комбината на Приморском карьере в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря. Это самые большие по массе самородки с начала сезона добычи в 2018 году, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь комбината Анна Манахова.

"За две недели нового сезона добычи, с 15 марта, попались два уникальных самородка, весом каждый более одного килограмма: первый — 1 килограмм 60 граммов, а второй, обнаруженный в минувшее воскресенье, — 1 килограмм 120 граммов. Это хорошее начала года", — сказала она.

Оценку самородкам — по их целостности, цвету, наличию или отсутствию сколов — дадут специалисты Гохрана России. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе: передадут ли самородки в Гохран, или они пополнят экспозиции нового выставочного комплекса комбината, или их продадут с молотка. Ближайший аукцион, на котором выставят крупные камни весом более 1 кг, пройдет в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли с 7-10 июня в Светлогорске.

Манахова отметила, что в 2017 году предприятие добыло 19 крупных самородков янтаря массой более 1 кг. При продаже с аукциона стоимость таких самородков может достигать 2 млн рублей.