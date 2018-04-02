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Ваш вес говорит сколько вы будете жить
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Ваш вес говорит сколько вы будете жить 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Не стоит откладывать фитнес-клуб на очередной понедельник: даже небольшая прибавка в весе критично влияет на продолжительность вашей жизни.
Это выяснили ученые из Кембриджского университета, которые проделали гигантский объем работы, сравнивая данные четырех миллионов людей из Азии, Австралии, Новой Зеландии, Европы и Северной Америки.
Притом, в подборку вошли лишь те, кто никогда не курил и не страдал хроническими заболеваниями. Меньшая масса тела оказалась напрямую связана с продолжительностью жизни — даже небольшая прибавка в весе уже существенно сокращала отпущенное человеку время.
Обилие жировой ткани также влияет почти на все системы организма: высокое кровяное давление, гипергликемия, повышенный уровень холестерина — все это лишь малая часть смертельно опасных проблем, грозящих любителям вредной пищи.
Индекс массы тела вычисляется по формуле «вес разделить на рост в квадрате». К примеру, мужчина весом в 68 килограмм, и ростом 175 сантиметров, будет иметь ИМТ равным 22.2 — это нормально. ИМТ=25 будет означать излишек веса.
Женщина ростом в 1,75 см и весом в 65 килограмм будет иметь ИМТ равным 21.2, что тоже укладывается в норму. ИМТ=24 норму превышает.
Глобальные показатели ожирения постоянно растут. Уже сейчас 1,3 миллиарда взрослых людей страдают от лишнего веса. К сожалению, на данный момент никаких решений этой недооцененной проблемы ученые предложить не могут.
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