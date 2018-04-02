История выдающегося советского боксёра Ричарда Карпова

Он побеждал соперников быстрее, чем они приходили в себя. Но главную победу у него отобрали судьи, а в нокдаун его отправила женщина.

Шесть лет назад в Киеве скончался выдающийся советский боксёр Ричард Карпов. Он не стал олимпийским чемпионом из-за странного судейского решения, но прожил удивительную жизнь. За границей его называли Русским Танком — так силён он был по сравнению с соперниками. Он одержал более двух сотен побед и ни разу не оказывался в нокдауне. А его единственной слабостью были женщины. И за эту слабость он расплатился сполна.

Королевское имя и голодное детство

Родители выбрали для своего сына имя, вдохновившись историей про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Однако детство у будущего чемпиона было совсем не королевским. Когда ему исполнилось пять лет, его отца репрессировали. За что — Ричард узнать так никогда и не смог. В 1941-м 10-летнего мальчишку отправили на лето к родне в Евпаторию — там его и застала война. Домой он вернулся только в 1943-м, но его ждал неприятный сюрприз: мать уже успела снова выйти замуж, и возвращение сына её не очень обрадовало. Ричарду было позволено жить в доме, но добывать пропитание 12-летний подросток должен был сам.

Мальчишка выживал, как мог. Где-то хитрил и подворовывал, где-то кормился остатками с чужих столов. Потом пошёл в ученики к местному слесарю, затем — в ремесленное училище при заводе ЗИЛ , который тогда именовался в честь Сталина. А из «ремеслухи» Ричард, увлёкшийся боксом в соответствии с дворовыми понятиями послевоенных лет, попал в «Трудовые резервы». С тренером подающему надежды боксёру повезло — за Ричарда взялся заслуженный тренер СССР Михаил Иткин, который предлагал ученикам не драться, а постигать искусство бокса, сравнимое подчас даже с балетом, — не столько силовое, сколь изящное и интеллектуальное.

Русский Танк наехал на Европу

Ричард следовал советам своего тренера и сумел добиться успеха. В 17 лет он выиграл чемпионат Советского Союза, потом закрепил свой титул и уже с начала 50-х вошёл в обойму сборной страны. Правда, на соревнованиях выступал нерегулярно — этому мешала служба в армии. Сам Карпов уже в зрелые год признавался, что служба в армии у него был «весёлой». Молодой спортсмен едва не загремел под трибунал, но всё-таки тихо дослужил под Харьковом.

Прозвище Русский Танк Ричард Карпов получил в 1955 году, когда, отслужив в армии, в составе советской команды прогремел своими победами на всю Европу. Мощь кулаков Карпова прочувствовали на себе и знаменитый английский чемпион Коллинз, и чемпионы Франции и Германии. Все они были досрочно побеждены в первом или втором раунде, и зарубежная пресса даже шутила, что Карпову нужно меньше времени, чтобы нокаутировать соперника, чем секундантам — чтобы привести побеждённого боксёра в чувство после этого нокаута.

Проигранное золото

На Олимпиаду 1956 года Ричард Карпов ехал только за золотой наградой. Однако её не получил — проиграл в первом же бою. Соперником советского атлета был Збигнев Петшиковски. Бой складывался по привычному для Карпова сценарию: во втором раунде он отправил своего соперника в нокдаун, но тот смог подняться. В третьем раунде один глаз Збигнева заплыл от многочисленных ударов, но поляк продолжал сопротивляться. И судьи, видимо, впечатлённые его стойкостью, большинством голосов отдали ему победу. Зрители, собравшиеся вокруг ринга, свистели и кричали, не соглашаясь с очевидно несправедливым судейским решением, но пересматривать его никто не стал. Ричард довольствовался лишь овациями публики.

Петшиковски в итоге дошёл до финала, где был побеждён выдающимся венгерским боксёром Ласло Паппом. Как сложился бы возможной бой Карпова и Паппа в финале Олимпиады, можно только догадываться: ни до, ни после Игр эти боксёры на ринге не встречались. Зато Карпов неоднократно побеждал тех, кто выигрывал бои у будущего олимпийского чемпиона.

Раз имел срок — причастен

После поражения на Олимпиаде про Ричарда стали постепенно забывать — на смену ему постепенно приходили молодые и талантливые. А в настоящий нокдаун боксёра отправила его любовь к женщинам — страстная и безответственная. Сам Ричард рассказывал, что у него были сотни женщин, а однажды его чуть не сосватали за дочь Брежнева Галину, с которой дружила сестра Карпова. Однако Ричард сгубил себя не отказом дочери генсека. В 1960 году он во время отсутствия своей беременной жены закрутил роман с другой. После нескольких свиданий дело дошло о разговоров о женитьбе, и Ричард признался, что уже женат. Девушка и её мать начали шантажировать спортсмена, а когда тот не согласился замять дело деньгами, написали в милицию заявление об изнасиловании. Бывшего чемпиона СССР посадили на семь лет.

Отбыв срок, Ричард начал новую жизнь. Снова женился, получил квартиру. Но через несколько лет опять отправился за решётку за взяточничество. Карпов был заместителем председателя жилищного кооператива и уверял, что лишь помог одному знакомому советом. Тот принёс председателю 500 рублей с рекомендацией «от Карпова». А когда обо всём этом узнала милиция, то приговор судьи был недвусмысленным: раз уже имел срок, значит, причастен.

Честность и справедливость

Но и после второго срока Ричард поднялся на ноги. Спасла его любовь к боксу и… женщинам. Карпов, будучи первым боксёром-украинцем на Олимпиадах, после распада СССР принялся развивать любимый вид спорта на исторической родине. Он стал судьёй международной категории, а затем и председателем коллегии судей Ассоциации профессиональных видов единоборств Украины. Все, кто был знаком с работой Карпова в должности рефери, отмечали его предельную честность и справедливость. Его решения были продиктованы исключительно спортивными принципами. Видимо, он не хотел никого поставить в такую ситуацию, в какой оказался сам в 1956-м. А поддерживать жизненную энергию экс-чемпиону помогала его молодая жена. Для Карпова это был четвёртый брак — самый счастливый, как он сам признавался.

Ричард Карпов скончался 2 апреля 2012-го на 82-м году своей жизни. Судьба не раз отправляла его в нокдаун, но он всегда поднимался. В ринге же падали лишь его соперники. Статистика Карпова поражает и по сей день: из 250 боёв он проиграл лишь девять — только по очкам.