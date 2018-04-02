Ещё
На Ходынском бульваре соберутся лучшие мировые и европейские танцоры
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ходынском бульваре соберутся лучшие мировые и европейские танцоры 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Площадкой международных соревнований по танцевальному спорту под эгидой World Dance Sport Federation, который представляет Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, станет дворец спорта «Мегаспорт». Сильнейших определят 7 и 8 апреля.
— Вы сможете насладиться соревнованиями мировой серии WDSF World Open La & St, чемпионатом мира по двоеборью среди молодежи до 21 года и Кубком Европы по латиноамериканской программе. Также пройдут соревнования серии Гран При среди детей-1 и детей-2, — отметили в пресс-службе ДЦ.
Состязания будет оценивать команда судей, состоящая из европейских и мировых чемпионов, а также ведущих экспертов в танцевальном спорте. В мероприятии примут участие лучшие мировые и европейские спортсмены.
В субботу, 7 апреля, соревнования стартуют в 9.00, а в воскресенье, 8 апреля, — с 8.30.
ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Футболисты Георгий Щенников и Кирилл Набабкин пообщались с болельщиками на 3-й Песчаной улице На «ВЭБ Арене» состоялась международная конференция «Право и спорт» На «ВЭБ Арене» прошёл первый «Звёздный тур»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение