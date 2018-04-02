На Ходынском бульваре соберутся лучшие мировые и европейские танцоры

Площадкой международных соревнований по танцевальному спорту под эгидой World Dance Sport Federation, который представляет Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, станет дворец спорта «Мегаспорт». Сильнейших определят 7 и 8 апреля.

— Вы сможете насладиться соревнованиями мировой серии WDSF World Open La & St, чемпионатом мира по двоеборью среди молодежи до 21 года и Кубком Европы по латиноамериканской программе. Также пройдут соревнования серии Гран При среди детей-1 и детей-2, — отметили в пресс-службе ДЦ.

Состязания будет оценивать команда судей, состоящая из европейских и мировых чемпионов, а также ведущих экспертов в танцевальном спорте. В мероприятии примут участие лучшие мировые и европейские спортсмены.

В субботу, 7 апреля, соревнования стартуют в 9.00, а в воскресенье, 8 апреля, — с 8.30.

ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (то)