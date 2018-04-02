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Кабмин регламентировал время дозвона в аварийные службы управляющих компаний жилых домов
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Кабмин регламентировал время дозвона в аварийные службы управляющих компаний жилых домов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство регламентировало время дозвона в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов: теперь оно составляет пять минут. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"Отныне регламентировано время дозвона в службу [аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций] — 5 минут", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что службы также должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». При отсутствии возможности принять звонок в течение пяти минут со звонившим необходимо связаться в течение 10 минут с момента поступления его звонка или предоставить ему возможность оставить голосовое или электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено службой в течение 10 минут после поступления. При этом уточняется, что звонок в аварийно-диспетчерскую службу может производиться и в ночное время, т. к. она должна работать круглосуточно.
Регламентируется также время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Ликвидация засоров должна происходить в течение двух часов с момента регистрации заявки, устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем — в течение не более трех суток.
"При этом собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме должен быть в течение получаса с момента регистрации заявки проинформирован о планируемых сроках [ее] исполнения", — отмечается в документе.
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