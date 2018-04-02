Национальные отборы участников «Футбола для дружбы» проходят в 211 странах

211 стран в рамках Эстафеты Дружбы проводят национальный отбор футболистов, тренеров и журналистов, которые примут участие в социальной программе «Футбол для дружбы» 2018. Её финал состоится в Москве с 8 по 15 июня 2018 года. Всего в программе примут участие 1450 детей и взрослых. Их имена станут известны 25 апреля.

Чтобы стать участником, нужно не только быть талантливым спортсменом, журналистом, но и разделять ценности программы и представлять свою страны на международной площадке, в том числе на Международном детском форуме «Футбол для дружбы» 2018, в Международном лагере дружбы и Международном детском пресс-центре.

Проводить национальный отбор помогают Футбольные ассоциации, СМИ. В состав жюри по отбору входят профессиональные футболисты, например, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев . Он признался, что он уделит внимание мастерству и индивидуальным качествам игроков.

«Я очень рад принять участие в таком масштабном проекте, который не только способствует развитию детско-юношеского футбола по всему миру, но и пропагандирует правильные ценности, важные не только в спорте, но и просто в обычной жизни. Это особенно важно в преддверии большого праздника — Чемпионата мира 2018 в России. В качестве члена жюри буду уделять внимание футбольному мастерству игрока, его или ее индивидуальным качествам и таланту, который становится виден уже в детском возрасте», — цитирует слова Газзаева «Спорт-экспресс».

В пул Международного детского пресс-центра программы «Футбол для дружбы» 2018 войдут юный журналисты в возрасте 12-ти лет. Они будут освещать все мероприятия под руководством более 150 наставников из международных изданий.

Ранее стало известно, что в 2018 году было сформировано 32 сборных. Стоит отметить, что программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года.