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«КАРО» начнет показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами с 7 апреля
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«КАРО» начнет показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами с 7 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сети.
«Такой ролик у нас уже есть, он будет запущен перед сеансами в эти выходные, также подготовлены все материалы для официальных онлайн-ресурсов. Мы призываем зрителей не доверять непроверенным источникам и в случае возникновения вопросов обязательно обращаться с любым вопросом к администратору кинотеатра», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» также готова показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами.
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