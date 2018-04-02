«КАРО» начнет показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами с 7 апреля

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сети.

«Такой ролик у нас уже есть, он будет запущен перед сеансами в эти выходные, также подготовлены все материалы для официальных онлайн-ресурсов. Мы призываем зрителей не доверять непроверенным источникам и в случае возникновения вопросов обязательно обращаться с любым вопросом к администратору кинотеатра», — сообщили в пресс-службе.