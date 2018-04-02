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Оланаре: «Остаться в ЦСКА, думаю, уже невозможно»
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Оланаре: «Остаться в ЦСКА, думаю, уже невозможно» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, который принадлежит ЦСКА, а в Перми играет на правах аренды, рассказал, если останется в московском клубе.
«Остаться в ЦСКА, думаю, уже невозможно. Не похоже, что тренеры во мне нуждаются. Но пока не знаю, где окажусь летом. Осенью за мной следили скауты «Тоттенхэма». Насколько с ним все серьезно, не могу сказать.
Никому ничего доказывать не хочу. Я был в ЦСКА, выкладывался на сто процентов и пытался быть полезным. Но если будет шанс забить — не упущу его», — рассказал Оланаре в беседе с корреспондентами Sport24.ru Данилой Игнатовым и Александром Муйжнеком.
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