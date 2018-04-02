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Шалимов: уйти с поста главного тренера самому — позорище
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Шалимов: уйти с поста главного тренера самому — позорище 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Игорь Шалимов рассказал о своей отставке с должности главного тренера «Краснодара». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
"Мне формулировка «отправили в отставку» по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» — это, в принципе, неправда. Но уйти самому — признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» — слабость. ", — сказал экс-тренер.
Шалимов также отметил, что зауважал руководство клуба за честность.
"За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».
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