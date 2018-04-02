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«Амкар»: Мы не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости
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«Амкар»: Мы не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости 

Советский спорт 47 минут назад
«Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости.
У нас нет на это и времени, и желания. Это у Уткина 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его.
Хорошие новости ведь мало кого интересуют. Часто новость о прибывшем вовремя поезде никого не интересует, а вот об опоздании скажут все, кому не лень», — цитирует Королева «Царьград».
Ранее в своем Telegram Уткин назвал «Амкар» «типичной разводящей проституткой».
«Вот клуб «Амкар» — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идем к вам! Это по-другому не называется», — написал Уткин.
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