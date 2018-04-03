«Амкар» не будет отвечать на резкие высказывания Уткина

"Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости", — сказал Королев.

Он отметил, что клуб не будет подавать на Уткина в суд из-за нехватки времени и желания.

"Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его", — добавил руководитель пресс-службы.

Ранее Уткин в своем канале в телеграме в жесткой форме раскритиковал «Амкар» за перенос матча с «Локомотивом» в Москву.