«Амкар» не будет отвечать на резкие высказывания Уткина 

Руководитель пресс-службы пермского «Амкара» Александр Королев отметил, что клуб не будет реагировать на критику спортивного журналиста Василия Уткина. Об этом сообщает «Царьград».
"Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости", — сказал Королев.
Он отметил, что клуб не будет подавать на Уткина в суд из-за нехватки времени и желания.
"Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его", — добавил руководитель пресс-службы.
Ранее Уткин в своем канале в телеграме в жесткой форме раскритиковал «Амкар» за перенос матча с «Локомотивом» в Москву.