В «Амкаре» заявили, что не будут соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости

Руководитель пресс-службы пермского «Амкара» Александр Королёв заявил, что клуб не намерен реагировать на резкие высказывания известного футбольного комментатора Василия Уткина . «Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждёт нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости», — приводит слова Королёва «Царьград»

Он отметил, что у клуба нет ни времени, ни желания подавать в суд на Уткина за его высказывания.

«Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его», — добавил руководитель пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Уткин сравнил «Амкар» с женщиной лёгкого поведения.