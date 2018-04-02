Тайский бокс по-башкирски: в Уфе прошли открытые соревнования

В Уфе состоялся открытый Кубок города по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей республики.

— Около 200 парней и девушек от 12 лет в разных возрастных категориях сразились на первенстве. Бойцов поддерживали зрители. Тренера подбадривали своих воспитанников, — рассказали организаторы Кубка.

Церемонию награждения провели вице-президент Федерации тайского бокса Вилен Мусин и Мастер спорта России Шайхулисламов. Жюри отметило спортсменов за лучшую технику и волю к победе. Участникам достались специальные призы.

Справка. Тайский бокс — это боевое искусство Тайланда, зародившееся около 20 веков назад. На родине оно называется «свободный бой». Сегодня единоборство приобрело популярность и за пределами страны.

В Башкирии федерация тайского бокса появилась в 2008 году. С тех пор в республике регулярно проводятся соревнования по этому виду спорта.