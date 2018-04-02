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Тайский бокс по-башкирски: в Уфе прошли открытые соревнования
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Тайский бокс по-башкирски: в Уфе прошли открытые соревнования 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе состоялся открытый Кубок города по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей республики.
— Около 200 парней и девушек от 12 лет в разных возрастных категориях сразились на первенстве. Бойцов поддерживали зрители. Тренера подбадривали своих воспитанников, — рассказали организаторы Кубка.
Церемонию награждения провели вице-президент Федерации тайского бокса Вилен Мусин и Мастер спорта России Шайхулисламов. Жюри отметило спортсменов за лучшую технику и волю к победе. Участникам достались специальные призы.
Справка. Тайский бокс — это боевое искусство Тайланда, зародившееся около 20 веков назад. На родине оно называется «свободный бой». Сегодня единоборство приобрело популярность и за пределами страны.
В Башкирии федерация тайского бокса появилась в 2008 году. С тех пор в республике регулярно проводятся соревнования по этому виду спорта.
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