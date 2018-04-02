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Сотрудники волгоградского УФСИН стали призерами Чемпионата по пауэрлифтингу
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Сотрудники волгоградского УФСИН стали призерами Чемпионата по пауэрлифтингу 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники волгоградского УФСИН приняли участие в Чемпионате Евразии по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, становой тяге и народному жиму.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСИН, Алексей Кирьянов занял два вторых места в номинациях «Жим лежа» и «Народный жим».
Евгений Лебедев завоевал серебро в номинации «Жим лежа». В «Народном жиме» первым стал Сергей Михайлов, а Геннадий Разгонин вторым.
Соревнования проходили в разных весовых категориях участников.
Отметим, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области являлось организатором Чемпионата и обеспечивало безопасность соревнований силами отряда «Барс». Лучшие спортсмены получили от руководства организации уникальные призы.
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