Проект RT #1917LIVE вышел в финал премии Webby Awards

Международный проект RT #1917LIVE вышел в финал международной премии Webby Awards, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере, в категории «Реклама, СМИ и PR: Лучшее использование социальных медиа». Пользователи могут также отдать свой голос за проект RT в категории People’s Voice Award на сайте премии.

«Номинация на Webby — это ещё один знак международного признания #1917LIVE. Этим проектом мы попробовали создать инновационный формат, который увлёк бы людей новым подходом в изучении истории. Я поздравляю всю нашу команду», — сказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.

Он поблагодарил всех, кто подписывался на аккаунты проекта, делал ретвиты и следил за тем, как в Twitter заново разворачиваются события 1917 года.

В 2016 году RT одержал победу в номинации «Социальные медиа: Новости и информация» People’s Voice Award — зрительском голосовании премии Webby Awards.

Спецпроект RT #1917LIVE, посвящённый столетию революции и воссоздающий в Twitter события прошлого «в режиме реального времени», завоевал множество международных наград, среди которых Shorty Social Good, Epica Awards, Shorty Awards и другие.

Webby Awards ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях.