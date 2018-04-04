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Проект RT #1917LIVE вышел в финал премии Webby Awards
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Проект RT #1917LIVE вышел в финал премии Webby Awards 

RT на русском 50 минут назад
Международный проект RT #1917LIVE вышел в финал международной премии Webby Awards, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере, в категории «Реклама, СМИ и PR: Лучшее использование социальных медиа». Пользователи могут также отдать свой голос за проект RT в категории People’s Voice Award на сайте премии.
«Номинация на Webby — это ещё один знак международного признания #1917LIVE. Этим проектом мы попробовали создать инновационный формат, который увлёк бы людей новым подходом в изучении истории. Я поздравляю всю нашу команду», — сказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.
Он поблагодарил всех, кто подписывался на аккаунты проекта, делал ретвиты и следил за тем, как в Twitter заново разворачиваются события 1917 года.
В 2016 году RT одержал победу в номинации «Социальные медиа: Новости и информация» People’s Voice Award — зрительском голосовании премии Webby Awards.
Спецпроект RT #1917LIVE, посвящённый столетию революции и воссоздающий в Twitter события прошлого «в режиме реального времени», завоевал множество международных наград, среди которых Shorty Social Good, Epica Awards, Shorty Awards и другие.
Webby Awards ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях.
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