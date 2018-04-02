RT получил награды в семи категориях от жюри премии Shorty Awards

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости Телеканал RT стал победителем в семи категориях от жюри премии Shorty Awards, которую вручают за проекты в социальных сетях.

РКК «Энергия». Главный приз за «Лучшее использование технологий виртуальной реальности» жюри Shorty Awards отдало SPACEWALK 360 — первому в истории панорамному видео, снятому в открытом космосе. Оно создавалось при сотрудничестве с Роскосмосом

Проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России, одержал победу в категориях «Лучший образовательный проект», «Лучшее использование хештега» и «Лучшее использование видео в Twitter», а также получил серебряную награду в номинации «Лучший повествовательный проект».

Аккаунт двойного агента времен Первой мировой войны Маты Хари победил в категории «Партнерство в Twitter: Лучшая кампания влиятельного лица». Миниблог в рамках проекта RT #1917LIVE вел всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Также аккаунт был признан лучшим по результатам голосования пользователей.

Приложение RT для просмотра панорамного контента RT360, ставшее обладателем Shorty Awards в 2017 году, выиграло в номинации «Лучший сайт/приложение для фото и видео». Победу ему присудило как профессиональное жюри, так и интернет-пользователи.

В номинации за лучшее использование панорамного видео пользователи проголосовали за серию исторических зарисовок «Революция 360». Каждый из роликов воссоздает эпизоды революционных событий столетней давности. Все они доступны на сайте 1917live.red.

Проект RT #1917LIVE также претендует на главный приз в категории «Лучшее использование Twitter», победители которой будут объявлены 15 апреля на церемонии награждения в Нью-Йорке.

В 2017 году RT стал победителем Shorty Awards по итогам зрительского голосования в четырех номинациях.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2018 году премия вручается в десятый раз.