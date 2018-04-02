Дуайер продлил контракт с минским «Динамо»

Как отмечается, новый контракт с канадским специалистом рассчитан на один год.

— Строительство коллектива начинается с главного тренера, и это правильно. Мы очень хотели подписать соглашение с Горди Дуайером как можно раньше, чтобы спокойно приступить к формированию состава.

Безусловно, у нас были и другие кандидатуры, помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете. Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи. Где-то получалось, где-то нет, но работа была проделана очень серьезная, и не хотелось бы потерять ее результаты, утратить то хорошее, что было найдено, — рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец пресс-службе минской команды.

Напомним, под руководством Дуайера «Динамо» заняло десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее 40-летний канадец работал в КХЛ с «Медвешчаком», после чего возглавлял швейцарскую «Амбри-Пиотту».