Спортсмены из района Аэропорт приняли участие в окружной комбинированной эстафете

Сборная команда района Аэропорт приняла участие в окружной комбинированной эстафете. Турнир проходил в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Об этом сообщила представитель районного центра досуга и спорта «Орбита» Екатерина Копейкина.

— В состав команды вошли жители района Аэропорт Елена Степановна, Лидия Ермаченкова, Константин Мельников Юрий Рыбин . Им предстояло пройти несколько этапов, среди которых стрельба из лазерной винтовки, ведение баскетбольного мяча, броски в кольцо, — поделилась Копейкина.

По словам Копейкиной, успешнее всего спортсмены показали себя в состязаниях по стрельбе. Результаты соревнований будут опубликованы позже. (мю)

Напомним, центра «Орбита» расположен по адресу: Малый Коптевский проезд, д. 4/6.