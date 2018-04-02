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Спортсмены из района Аэропорт приняли участие в окружной комбинированной эстафете
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Спортсмены из района Аэропорт приняли участие в окружной комбинированной эстафете 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сборная команда района Аэропорт приняла участие в окружной комбинированной эстафете. Турнир проходил в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Об этом сообщила представитель районного центра досуга и спорта «Орбита» Екатерина Копейкина.
— В состав команды вошли жители района Аэропорт Елена Степановна, Лидия Ермаченкова, Константин Мельников, Юрий Рыбин. Им предстояло пройти несколько этапов, среди которых стрельба из лазерной винтовки, ведение баскетбольного мяча, броски в кольцо, — поделилась Копейкина.
По словам Копейкиной, успешнее всего спортсмены показали себя в состязаниях по стрельбе. Результаты соревнований будут опубликованы позже. (мю)
Напомним, центра «Орбита» расположен по адресу: Малый Коптевский проезд, д. 4/6.
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