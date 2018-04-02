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Евгений Ловчев отметил регресс в игре «Краснодара» при Шалимове
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Евгений Ловчев отметил регресс в игре «Краснодара» при Шалимове 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».
Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о решении клуба из Краснодара уволить Игоря Шалимова после череды неудачных результатов в матчах весенней стадии РФПЛ.
Эксперт Sovsport.ru Евгений Ловчев назвал такой исход для Шалимова логичным: «Что сказать, в работе тренера все определяет результат. „Краснодар“ шел на втором месте, но затем было домашнее поражение от „Уфы“. А вчера гол на последней минуте от „Анжи“. И команда уже скатилась на пятое место. Все это влияет на принятие решений владельцем клуба».
Также эксперт отметил, что «быки» при Шалимове не добились прогресса: «Лучший футбол „Краснодар“ показывал при Кононове. А сейчас почти все те же футболисты в составе — они постаревшие. Я не вижу в их игре какого-то азарта. Надо было двигаться вперед, обновлять состав, а не делать ставку на этих же людей, которые показывали лучший футбол несколько лет назад».
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