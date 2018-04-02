Управляющим компаниям жилых домов отвели 5 минут на дозвон в аварийные службы

Управляющие компании многоквартирных домов должны в случае ЧП дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу в течение 5 минут. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном сайте кабмина.

Правительство внесло ряд изменения в нормативные правовые акты по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников. Определены сроки проведения осмотров такого имущества (текущие, сезонные и внеочередные после аварии).

«Отныне регламентировано время дозвона в службу — 5 минут. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, — 10 минут», — говорится в пояснительной записке. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу, которая должна работать круглосуточно, теперь можно и в ночное время. Аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем должны устраняться в течение 3 суток с момента регистрации заявки, засоры — в течение двух часов с момента регистрации заявки.

Если для устранении аварии необходим доступ в помещение в многоквартирном доме, то сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен договориться с собственником или пользователем помещения о времени проведения проверки.

Аварийно-диспетчерская служба должна контролировать сроки, качество исполнения заявок, вести электронный журнал заявок.