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В Ростовской области началась аккредитация такси к ЧМ-2018
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В Ростовской области началась аккредитация такси к ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
В Ростове-на-Дону началась добровольная аккредитация компаний такси для работы во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.
"Аккредитация началась, будет осуществляться без взимания платы. Для получения добровольной аккредитации перевозчик подает в министерство заявку на добровольную аккредитацию и документы, указанные в утвержденном постановлении", — пояснили в министерстве.
Среди требований, которые будут предъявлять к таксомоторным компаниям значатся возможность безналичной оплаты и наличие диспетчеров со знанием английского языка.
Экологический класс автомобиля должен быть не ниже четвертого, год выпуска — не ранее 2014, обязательно наличие кондиционера или системы климат-контроля. От компаний требуется наличие интернет-сайта или мобильного приложения. Среди условий также — наличие детского удерживающего устройства. Аккредитацию смогут получить только автомобили белых и желтых цветов.
Аккредитация должна помочь улучшить качество и безопасность услуг такси и уберечь болельщиков и туристов от нечестных водителей и переплат за поездки, уверены власти.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля город примет матч 1/8 финала.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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