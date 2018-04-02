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В Самару нагрянула проверка РФС перед матчем «Крылья Советов» — «Спартак»
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В Самару нагрянула проверка РФС перед матчем «Крылья Советов» — «Спартак» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 2 апреля, на поле стадиона «Металлург» в Самаре побывали инспекторы Российского футбольного союза. Они проверили состояние газона перед игрой «Крылья Советов» — «Спартак».
— Состояние поля удовлетворительное. Все сейчас занимаются стадионом, все сотрудники живут этой игрой. Матч действительно состоится, — рассказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
Волжане сразятся со столичным «Спартаком» 4 апреля в рамках ¼ кубка России по футболу. Стартовый свиток прозвучит в 18:30. Этот матч должен был состояться 28 февраля. Но его отменили из-за погодных условий. Эксперты замерили температуру у кромки поля и зафиксировали -16 ºС. Москвичи побоялись рисковать здоровьем футболистов и отказались играть в мороз. В знак протеста болельщики красно-белых устроили беспорядки возле автобуса со спортсменами.
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